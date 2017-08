Titelhouder Marin Cilic geeft geblesseerd forfait in Cincinnati

Marin Cilic (ATP 6), recent verliezend finalist op Wimbledon, zal zijn titel niet verdedigen op het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati (hardcourt/4.973.120 dollar), dat zondag van start gaat. Dat heeft de Kroaat vrijdag bekendgemaakt.

“Ik voel me nog niet honderd procent om op het hoogste niveau aan te treden en mijn titel te verdedigen”, liet de 26-jarige Cilic weten op zijn Facebookpagina.

Cilic heeft sinds zijn verloren Wimbledon-finale in juli tegen Roger Federer geen wedstrijd meer gespeeld. Op het Londense gras blesseerde hij zich aan de adductoren. Toch zal de Kroaat naar eigen zeggen snel weer op het court verschijnen. “Ik wacht met ongeduld op de US Open (28/08-10/09)”, klinkt het. Het vierde grandslamtoernooi van het seizoen won Cilic in 2014.