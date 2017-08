Oldtimerfederatie neemt gerechtelijke stappen tegen Antwerpse LEZ

Antwerpen - De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV), een vereniging die de belangen van oldtimerliefhebbers behartigt, gaat nog deze maand gerechtelijke stappen ondernemen tegen de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ). Dat heeft de vereniging vrijdag gemeld. De BFOV wil een vrijstelling voor voertuigen met een O-plaat (oldtimerstatuut), of op zijn minst voor eigenaars van zo’n voertuig die in de LEZ wonen.

“Waar de eerste maanden wagens met O-plaat nog min of meer gedoogd werden in de LEZ, zijn sinds een tiental dagen toch de eerste boetes uitgeschreven”, zegt Peeter Henning, CEO van de BFOV. “We hebben daaruit een geval geselecteerd waarmee we naar de politierechtbank trekken. Als die ons geen gelijk geeft, gaan we naar het Hof van Cassatie.”

De BFOV roept zijn leden op om Antwerpen voorlopig te mijden met de oldtimer. Wie niet aan de voorwaarden voldoet of geen dagpass gekocht heeft, riskeert een boete van 125 euro, die kan oplopen tot 350 euro bij herhaling van de overtreding.

De federatie benadrukt dat de auto’s met een O-plaat nochtans slechts 1 procent uitmaken van het totale wagenpark, en bovendien gemiddeld niet meer dan 500 à 1.500 kilometer per jaar afleggen. Bovendien gelden er al een hele reeks beperkingsmaatregelen voor dergelijke wagens. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet ingezet worden voor commerciële doeleinden of voor woon-werkverkeer.

De Antwerpse lage-emissiezone ging op 1 februari van start en sinds 1 maart riskeren overtreders ook effectief boetes. Sinds een tiental dagen zijn de eerste boetes uitgeschreven voor wagens met een O-plaat.