Met de krop in de keel: Swa maakt zijn comeback en presenteert nog één keer Minerva Service

Antwerpen -

In de eerste aflevering van onze reeks over Radio Minerva leerden we Swa (88j) kennen. Mede dankzij Swa groeide ‘Minerva Service’ uit tot het best beluisterde programma van de seniorenzender.

Nadat hij enkele jaren geleden de fakkel moest doorgeven, luistert hij nog iedere dinsdag met pijn in het hart naar ‘zijn’ oude programma.

We nemen Swa nog een (laatste?) keer mee naar de opnamestudio, waar hij samen met Jan Van Dam nog één keer zijn geliefde programma mag presenteren. Kijk mee hoe Swa dolgelukkig en met de krop in de keel achter de micro kruipt...