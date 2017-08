“Ook fipronil in voer kippen”

Brussel - Bij een Belgische kippenboer die giftige eieren had geleverd, is eerder dit jaar een vat krachtvoer aangetroffen waarin fipronil verwerkt zat. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf. Het gaat om het product “Copper Boost”, dat wordt aangeprezen op de website van Poultry Vision van de Belgische verdachte Patrick R. en op de site van Pro-Farma, het bedrijf van een vroegere zakenpartner van Patrick R.

Op het krachtvoer zou een etiket gekleefd hebben met de naam van het Nederlandse Pro-Farma. Eigenaar Nick Hermens ontkent dat hij het middel met fipronil heeft geleverd en schuift de schuld in de schoenen van Patrick R. Meer nog: aan de Nederlandse openbare omroep verklaarde Hermens inmiddels dat hij de Nederlandse autoriteiten vorig jaar heeft getipt over de praktijken van zijn voormalige zakenpartner.

Hermens verbrak naar eigen zeggen twee jaar geleden de samenwerking met Patrick R. juist omdat hij vermoedens had dat die laatste illegale middelen gebruikte. “Nadat we onze samenwerking hadden verbroken, had ik nog toegang tot zijn oude e-mailaccount”, verklaart Hermens tegenover EenVandaag. “Daarin kwamen e-mails binnen van de Roemeense fabrikant over de levering van fipronil.” Uit de e-mails bleek ook dat het middel werd verkocht aan Chickfriend. Hermens zegt daarop de Nederlandse Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te hebben ingeschakeld.

Hermens wordt nu als verdachte gezien in Nederland. Volstrekt ten onrechte, zegt hij aan de Nederlandse media. “R. is na het verbreken van de samenwerking de naam Pro-Farma blijven gebruiken, terwijl het mijn eigendom is. Er worden al twee jaar brieven van juristen gestuurd om hem te dwingen daarmee te stoppen.” Doordat R. op naam van Pro-Farma middelen is blijven leveren, zou ook Hermens in het vizier van de opsporingsdiensten gekomen zijn. “Maar ik weet niets van pluimvee. Ik heb twee weken geleden vrijwillig meegewerkt aan een huiszoeking en ben ook al verhoord.”

Het federaal voedselagentschap FAVV zegt in een reactie dat bepaalde producten in beslag genomen zijn om te onderzoeken of er fipronil in zit. De analyses zijn bezig en de resultaten worden pas midden volgende week verwacht, klinkt het.