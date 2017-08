Signalisatiekegels weghalen: een levensgevaarlijke job wanneer bestuurders de regels negeren

Antwerpen - Het zal je job maar wezen: na de afhandeling van een ongeval op de snelweg als laatste overblijven om de kegeltjes weg te halen, terwijl bestuurders ongeduldig langs alle kanten langs je voorbij scheuren. Dit filmpje, dat vrijdagmiddag werd opgenomen na het ongeval op de Antwerpse Ring met twee vrachtwagens, toont aan welke hachelijke toestanden de mensen van de signalisatiewagens vaak meemaken.

Door een ongeval op de Ring in Borgerhout waren vrijdagmiddag in de richting van Nederland de twee meest rechtse rijstroken tijdelijk afgesloten. Zoals de procedure voorschrijft geven de signalisatiewagens aan dat de rijweg is afgesloten. Die signalisatiewagens verlaten de rijbaan als laatste wanneer het ongeval is afgehandeld.

Op de elektronische borden van de vele portieken op de Ring geven de rode kruisen eveneens aan dat de rijstroken zijn afgesloten, maar die verwittigingen schijnen veel bestuurders aan hun laars te lappen, zo geeft dit opmerkelijke filmpje aan.

Daarop is te zien hoe tientallen auto- en vrachtwagenbestuurders zowel langs links als langs rechts rakelings voorbij de brandweermannen met hun signalisatievoertuigen rijden en daarmee hun veiligheid riskeren en ook ternauwernood nieuwe ongevallen veroorzaken.