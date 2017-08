In dit café krijgen vrouwen alle stoelen en moeten mannen extra betalen

De loonkloof tussen mannen en vrouwen. Het is nog steeds een gevoelig onderwerp dat maar al te vaak ter discussie staat. Om het probleem te blijven aankaarten, heeft het café ‘Handsome Her’ in het Australische Melbourne een nieuwe strategie. Vrouwen krijgen er alle zitplaatsen, mannen moeten extra betalen.

Eigenares Alexandra O’Brien noemt haar café een plaats voor vrouwen, door vrouwen. Eén week per maand krijgen vrouwelijke klanten er voorrang en mogen zij alle zitplaatsen innemen. Mannen hebben dan minder geluk: zij moeten meer betalen.

Naar eigen zeggen wil O’Brien daarmee de loonkloof tussen mannen en vrouwen belichten. “Eén week per maand ‘moeten’ mannen hier 18 procent meer betalen omdat mannen gemiddeld 18 procent meer verdienen dan vrouwen”, klinkt het.

De vrouwelijke klanten zijn alvast enthousiast. “Ik vind dat eerlijk, ja”, zegt een van hen. “Zeker als je de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in deze wereld bekijkt.”

Hoewel het niet echt verplicht is om 18 procent meer te betalen, heeft nog geen enkele mannelijke klant dat geweigerd. “Als mannen niet willen betalen, gaan we hen ook niet buiten gooien”, zegt het personeel. “Het is niet de bedoeling om mensen uit te sluiten. We willen hen gewoon iets bijbrengen. Alle opbrengsten gaan bovendien naar het goede doel.”