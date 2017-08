Vermoedelijk nog urenlang verkeersellende rond Antwerpen

Antwerpen -

Het verkeer rond Antwerpen verloopt al een hele vrijdagmiddag erg moeizaam. De problemen begonnen rond de middag met een botsing tussen twee vrachtwagens ter hoogte van Borgerhout in de richting van Nederland. Twee rijstroken raakten daardoor versperd. Dat ongeval is al even afgehandeld, maar de files zijn sindsdien niet afgenomen, integendeel.