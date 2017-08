Alcoholtest blaast vijftig kaarsjes uit

Brussel - De alcoholtest viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Toen de test in 1967 werd ingevoerd na een zwaar ongeval veroorzaakt door een dronken bestuurder, bedroeg de wettelijke alcohollimiet nog 1,5 g/l, drie keer zoveel als de huidige limiet.

De overheid voerde de ademtest in naar aanleiding van een ongeval in Asse. Een bestuurder maaide daar in april 1966 vijftien kinderen van een klas van de weg. Tien van hen overleefden het ongeval niet. De bestuurder had een alcoholgehalte van 2,2 g/l in zijn bloed, en was in slaap gevallen achter het stuur.

De eerste alcoholtest, het zogenaamde “blaaspijpje”, diende niet als vast bewijs. Elk positief resultaat moest nog worden bevestigd door een bloedtest, wat de controles omslachtig en ingewikkeld maakte. De strafbare alcohollimiet bedroeg 1,5 g/l, al konden vanaf 0,8 g/l al wel administratieve maatregelen genomen worden. “Met een alcoholgehalte van 1,5 g/l loop je 20 keer meer risico op een ongeval”, aldus het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). “Geen wonder dat er in de jaren 60-70, met 5 keer minder voertuigen, 3 keer meer verkeersdoden vielen dan vandaag.”

In 1975 werd de wettelijke alcohollimiet verlaagd tot 0,8 g/l, en vanaf dan kon het parket voor een bepaalde periode het rijbewijs intrekken.

Tests waren lang niet echt betrouwbaar, en konden worden beïnvloed door de kampertemperatuur. Vanaf eind 1994 wordt het chemische blaaspijpje vervangen door een ademtester. Een bloedafname wordt eerder een een uitzonderlijke procedure om de alcoholconcentratie te meten wanneer het onmogelijk is om een ademtest te doen om het gehalte te bepalen. Ook wordt de wettelijke alcohollimiet verlaagd tot 0,5 g/l.

Vandaag de dag worden bovendien veel meer controles gevoerd: tijdens de laatste winterBOB-campagne werden meer dan 450.000 bestuurders gecontroleerd, waarbij 2,3 procent positief blief. Dat zijn zes keer meer gecontroleerde bestuurders dan tijdens de allereerste campagne, terwijl het aantal positieve blazers drie keer lager is. Ook is de procedure eenvoudiger geworden, en is de kans om gecontroleerd te worden 2,5 keer groter geworden. Toch werden vorig jaar nog iets meer dan 50.000 bestuurders positief bevonden. Dat zijn er bijna 140 per dag, aldus het BIVV.

