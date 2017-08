Robinson Crusoe's privé-eiland staat te huur op Airbnb

Elke Robinson Crusoe op zoek naar de ultieme vakantie-ervaring kan nu dankzij Airbnb een tropisch privé-eiland afhuren in de Caraïben. Witte stranden, blauwe zeeën en elk dag zon, helemaal voor jou alleen dus.

Woningtype: Eiland. Het klinkt te mooi om waar te zijn en toch: Bird Island ligt voor de kust van Belize, vlakbij de Caraïben en kan geboekt worden op Airbnb. Voor het volledige privé-eiland betaal je 522 euro per nacht.

Volgens de verhuurder is het eiland de perfecte plek voor een romantisch uitje, een familiebijeenkomst of voor een kleine groep vrienden. Er worden maximaal zes personen toegelaten op het eiland. "Het weer is er bijna het hele jaar goed, want het wordt er nooit té warm of vochtig zoals op het vasteland. Je kunt er heerlijk ontspannen op het strand, zwemmen, snorkelen en vissen," prijst de verhuurder zijn eiland aan. "Boek je dit eiland, dan zal je pas het gevoel hebben dat je iets bijzonders hebt gedaan", staat nog te lezen op de pagina op Airbnb.

Het eiland staat al sinds 2014 te huur maar wordt nu pas massaal op internet gedeeld. Bird Island is dan ook al volgeboekt tot augustus 2019.