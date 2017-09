Welk gebouw wordt het ‘Schoonste van Antwerpen’?

Antwerpen -

Om het Antwerpse onroerend erfgoed in de spotlights te zetten, gaat de stad om de twee jaar op zoek naar ‘Het Schoonste Gebouw’ van Antwerpen. Alle Antwerpse gebouwen met erfgoedwaarde die in de afgelopen vijf jaar zijn gerestaureerd, gerenoveerd of een nieuwe bestemming hebben kregen, kunnen meedingen naar de titel. De winnaar wordt maandag om 14 uur bekendgemaakt.