Het geheime wapen waarmee Amerikaanse politie opgeleid wordt: een rubberen kip

Om je agenten te harden, moet je ze trainen. Maar in de Amerikaanse staat Indiana doen ze dat wel op een heel opmerkelijke manier. Daar krijgen ze de hulp van een rubberen kip. Wanneer de trainer zijn rekruten allemaal naast elkaar zet, besluipt hij ze langs achter om het plastic dier dan plots naast hun oren te laten krijsen. De opdracht is simpel: wie in de lach schiet of schrikt, moet pompen.