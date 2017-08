Transvrouw deelt bijzondere foto in Vogue

Klokkenluidster en transvrouw Chelsea Manning is na haar vrijlating uit een militaire gevangenis duidelijk begonnen aan haar tweede leven. Ze voelt zich eindelijk vrij en viert dat met een bijzondere badpakkenfoto in Vogue. Een maand na haar veroordeling kwam Chelsea uit de kast.

Voor ze veroordeeld werd voor het lekken van informatie aan WikiLeaks was Chelsea nog Bradley. De voormalig analist van het Amerikaans leger werd in 2013 veroordeeld tot 35 jaar gevangenis, maar een aantal dagen voor het einde van zijn presidentschap verkortte Obama haar straf tot zeven jaar. In mei werd Chelsea Manning vrijgelaten.

Manning zal in het septembernummer van Vogue verschijnen, dat typisch de belangrijkste publicatie is voor de New Yorkse modeweek. Actrice Jennifer Lawrence zal de cover sieren.

Manning kwam uit de kast als transgender een dag na haar veroordeling. Ze was de eerste gevangene ooit die hormonen nam in een militaire strafinrichting, maar bleef wel opgesloten in een volledig mannelijke gevangenis.

Sinds haar vrijlating praat Chelsea Manning over haar leven, en ook over de beslissing de documenten te lekken. ‘Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen’, zei Manning eerder in het interview met ABC. ‘Niemand heeft me gedwongen dit te doen (...) Het was mijn keuze’. Ze leeft niet in angst. ‘Ik ben zo blij dat ik vrij ben en zomaar kan rondlopen’, zegt ze.

En dat Chelsea zich eindelijk vrij voelt, maakt ze ook duidelijk op Twitter met de badpakkenfoto die in Vogue zal verschijnen.