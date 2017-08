Thomas Pieters staat pas 127e na openingsronde PGA Championship, Colsaerts is 80e

Thomas Pieters is niet goed begonnen aan het PGA Championship (10,5 miljoen dollar), een van de vier majortoernooien in het golf. Op de Quail Hollow golfbaan in het Amerikaanse Charlotte (North Carolina) raakte hij niet verder dan 79 slagen, acht over par. Daarmee staat hij op een gedeelde 127e plaats. Nicolas Colsaerts opende met een ronde van 75 slagen (+4) op de 80e plaats.