Jacky Lafon krijgt eigen T-shirt

Goed nieuws voor de fans van Jacky Lafon, die jarenlang gestalte gaf aan ‘Zatte Rita’ in de VTM-reeks ‘Familie’. Kledingketen ZEB lanceert in haar festivalcollectie een exclusief T-shirt van de kwieke zangeres en actrice, meldt ontwerper Bert Dries op zijn LinkedIn-profiel.

“Kledingketen ZEB vroeg mij om wat ideeën te bedenken voor hun festivalcollectie, die nu te koop is in alle filialen”, schrijft Bert Dries in een LinkedIn-post. “Dit shirt was één van mijn voorstellen. We hebben Jacky gecontacteerd en ze vond het idee geweldig. Ze heeft ons zelfs enkele foto’s in hoge kwaliteit bezorgd zodat we verschillende pistes konden uitproberen. Het Jacky Lafon shirt is nu te koop in alle ZEB winkels.”