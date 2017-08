Angelique Kerber kansloos onderuit in achtste finales in Toronto

‘s Werelds nummer drie Angelique Kerber sneuvelde donderdag in de achtste finales van het met 2.735.139 dollar gedoteerde WTA-toernooi in het Canadese Toronto. De 29-jarige Duitse, tot 16 juli nog nummer een van de wereld, ging kansloos onderuit tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA-934). In amper 58 minuten maakte die er tweemaal 6-2 van.

Om een plaats in de halve finales neemt Stephens het op tegen de Tsjechische Lucie Safarova (WTA-41). De 24-jarige Amerikaanse, voormalig nummer elf van de wereld, speelt pas haar derde toernooi van het seizoen, nadat ze door een voetblessure bijna een jaar buiten strijd was. In Wimbledon en Washington ging ze er telkens in de eerste ronde uit.