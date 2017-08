Tatjana Simic dit jaar dan toch bij Cath Luyten

Tatjana Simic (54), de Nederlandse actrice die beroemd werd in de Lage Landen met haar rol als Kees in Flodder, is dan toch te zien in het nieuwe seizoen van Eén-programma Buurman, Wat Doet U Nu? van Cath Luyten.

Hoewel het programma, waarin Luyten bekende Nederlanders opzoekt, verwijst naar een memorabele scène uit de eerste Flodder-film uit 1986, waarin Kees wordt besprongen door de buurman, wilde Simic niet in de reeks. “Zij woont nu in Monaco en heeft genoeg van al die aandacht”, klonk het.

Foto: Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Nu is Simic toch overstag gegaan, wellicht door de positieve reacties die haar bereikten na afleveringen met onder meer Frans Bauer, Freek de Jonge, Jeroen Krabbé en Josje Huisman.

Vandaag leidt Simic, die liefst veertien keer op de Nederlandse cover van Playboy stond, het leven van een jetsetter in Monaco. Haar levensstijl is uitgebreid te bewonderen via Instagram. Ze heeft een relatie met Lex Van Hessen, een 69-jarige miljonair die zijn fortuin verdiende met de handel in dierlijke darmen voor de vleesindustrie.

Eén zendt vanaf 25 september nieuwe afleveringen uit van Buurman, Wat Doet U Nu?, met ook Henny Vrienten van de groep Doe Maar.