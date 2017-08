Ron Moss in zijn nopjes tussen ‘Thuis’-actrices

De repetities voor de komedie Brasschaatse Huisvrouwen zijn begonnen. The Bold and the Beautiful-ster Ron Moss speelt daarin samen met een Vlaamse cast. Naast Katrien De Becker (die vroeger June in Familie speelde), Guillaume Devos en Martine De Jager staan ook drie Thuis-collega’s op de planken: Leen Dendievel, Kadèr Gürbüz en Myriam Bronzwaar.

Foto: DBA

De actrices profiteerden ervan gisteren, tijdens de persvoorstelling in Antwerpen, en kropen voor de foto dicht tegen Moss aan. “We zijn even starstruck geweest, maar Ron is zo’n warme persoon dat dat meteen voorbij was”, aldus de actrices. “Hij is heel nuchter en een échte acteur die samen met zijn tegenspelers acteert, het is niet hij en de rest. Kapsones zijn niet aan hem besteed. Je voelt dat hij deel wil uitmaken van de groep.”

Ron Moss bleef kalm onder alle complimentjes. “Ik heb het gevoel dat ik met een hele fijne groep ga samenwerken”, zei hij. “Ik heb zelfs al een Vlaamse gewoonte overgenomen en begroet iedereen met drie kussen. In het begin vond ik dat wat raar, maar het zijn zulke mooie vrouwen, dus ik heb zeker niets tegen die paar zoenen.”

Foto: DBA

Brasschaatse Huisvrouwen - The Rich and Famous gaat op 7 september in première in Theater Elckerlyc in Antwerpen.