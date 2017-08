Club Africain bindt in: Ghandri naar Antwerp

De transfer van Nader Ghandri (22) naar Antwerp lijkt dan toch in orde te komen. Zijn Tunesische werkgever Club Africain kondigde donderdag op hun sociale media-kanalen aan dat er dan toch een akkoord is met de Great Old en dat Ghandri definitief de overstap maakt.

Een dag kwam de transfer op de helling te staan omdat de Tunesiërs in laatste instantie de modaliteiten van de deal wilden veranderen. Het is niet duidelijk wat nu het uiteindelijke transferbedrag is, maar het zal alles samen rond de 300.000 euro liggen.

Het is wel nog wachten op de definitieve bevestiging vanuit Antwerp, maar nu Club Africain gecommuniceerd heeft lijkt niets een overgang nog in de weg te staan.

De defensieve middenvelder traint al sinds dinsdag mee met Antwerp.