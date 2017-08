Helft van personeel Albert Heijn op Groenplaats ziek door onzekerheid

De aanhoudende onzekerheid over de verkoop van de Albert Heijn op de Groenplaats in Antwerpen maakt het steeds zwaarder voor het personeel. “De helft van de mensen is ziek of afwezig”, zegt secretaris Erik Dirkx van vakbond BBTK.

De fusie van de Belgische warenhuisketen Delhaize met het Nederlandse Albert Heijn is in België nog steeds niet écht afgerond. De Belgische Mededing­ingsautoriteit (BMA) eist immers dat acht winkels van Albert Heijn en vijf Delhaizes worden afgestoten. Dat lukte al voor elf van de dertien zaken. Twee Albert Heijns geraken echter maar niet verkocht: die in de Overpoortstraat in Gent en de Antwerpse winkel op de Groenplaats. “De mensen daar worden stilaan wanhopig en zijn boos”, zegt BBTK-secretaris Erik Dirkx. “Zij weten niet waaraan of waaraf. Voor de vakantie zei de nationale directie een doorbraak te verwachten voor de zomer. Sindsdien volgde er niets meer. Het wordt dus al minstens september.”

Motivatie weg

Foto: Jan Van der Perre

“Intussen zijn ze daar al aan de achtste manager in vijf jaar tijd voor deze zaak, die trouwens uitstekend draait. Elke manager verdedigt natuurlijk zijn of haar aanpak. Het resultaat is dat de winkel nu vooral draait op enkele tientallen interim-medewerkers. Van de zowat zestig vaste mensen is er al een tiental vertrokken. Van de resterende vijftig is tegenwoordig de helft ziek. Het wordt dus met de dag moeilijker om de mensen daar te motiveren.”

Dat de winkel moeilijk een koper vindt, heeft volgens de informatie van Dirkx te maken met de zeer hoge huur die Albert Heijn er moet betalen in een langlopend contract. “Er moet dus sowieso een nieuwe supermarkt komen, al zouden de bewoners van de appartementen erboven dat liever niet meer hebben.”

Een nieuwe eigenaar moet het personeel overnemen aan dezelfde voorwaarden. Wel konden de mensen solliciteren voor andere winkels van Albert Heijn, maar vaak gaat dat gepaard met een halvering van hun werkuren en dus ook van hun loon.

Het hoofdkwartier van Albert Heijn in Zaandam houdt zich op de vlakte. “De afsplitsing van een aantal zaken in België is nog niet afgerond. Daarom kunnen wij daar nog niets over zeggen.”