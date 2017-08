Fipronil als ‘biologisch middel’ ook verkocht aan particulieren

Het giftige antiluizenmiddel fipronil is ook bij particulieren terechtgekomen. Onder de naam Bytecontrol werd het als ‘biologisch’ middel aangeboden door het bedrijf Poultry-Vision uit Weelde. Veeartsen schreven het voor aan mensen die kippen houden als hobby. Dat blijkt uit de resultaten van elf huiszoekingen in België en acht in Nederland.

Een Kempense veearts schreef verleden jaar – te goeder trouw – een dosis Bytecontrol voor aan een klant die thuis vijf kippen houdt. Het product werd verkocht door Poultry-Vison in Weelde. Omdat het FAVV vreest dat er in Bytecontrol fipronil zit, mag de man zijn kippen een paar maanden niet meer in het kippenhok toelaten, nadat hij het met Bytecontrol ontsmette. “Op de bijsluiter staat ‘biologisch’, maar het werkte zo goed dat er bijna zeker fipronil in moet zitten.”

Uit facturen blijkt ook dat het gesjoemel met gif al sinds 2015 bezig is.