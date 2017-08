Kapellen - Petrus Heystraeten was nog maar 12 jaar toen hij bij de Kapelse liberale fanfare saxofoon leerde spelen. Vandaag, tachtig jaar later, is hij nog altijd lid. “Dat is vrij uniek”, klinkt het bij de muziekorganisatie Vlamo. “Een ereteken voor dit jubileum moeten we speciaal aanmaken.”

“Het zat in de familie”, zegt Petrus Heystraeten trots. “Mijn grootvader Petrus Heystraeten was in 1934 vaandeldrager bij De XXXIV en mijn vader Louis was onderchef en lesgever. Zowat ...