N-VA’ers bekampen elkaar op de fiets

Minister Ben Weyts is een van de meer geoefende fietsers in het N-VA-peloton. Foto: rr

Schilde - Het jaarlijkse dernyspektakel in ’s-Gravenwezel op maandagavond 21 augustus wordt meteen het officieuze N-VA-kampioenschap wielrennen, met onder meer ministers Jan Jambon en Ben Weyts aan de start.

“Als schepen van Evenementen wou ik samen met de organisatie het spektakel een extra dimensie geven”, kondigt schepen en Vlaams Parlementslid Kathleen Krekels (N-VA) een nieuwigheid aan. “We hebben alle politieke partijen uitgedaagd om elkaar te bekampen op de koersfiets. Jammer genoeg bleef de respons bij de collega’s beperkt. Maar N-VA stuurt straks gelukkig wel een mooi peloton de baan op.”

Dé te kloppen renners op het gesloten circuit in ’s-Gravenwezel worden ministers Jambon en Weyts. Die laatste wordt door de bookmakers beduidend meer winstkansen toegedicht.

Worden verder verwacht in strakke geel-zwarte Lycra-pakjes: Vlaamse volksvertegenwoordigers Andries Gryffroy en Karl Vanlouwe, de Antwerpse schepen Koen Kennis en de burgemeesters Dirk Bauwens (Schilde) en Koen Verberck (Brasschaat). Die laatste geoefende pedaleur en voorzitter van de wielerclub RABC lijkt ons meteen de grote favoriet. Maarten De Veuster, burgemeester van Schoten, moet verstek laten gaan wegens knieproblemen. Hij komt wel supporteren.

De enige anderskleurige die het tegen dit uitgebreide N-VA-team durft op te nemen, zou Anke Fierens zijn, CD&V-schepen in Schilde. Het startschot is rond 20.15u. De politici rijden vijf rondes van 1,4 kilometer. Daarna start de koers van de profrenners. Organisatoren Marc Vermeiren en Raymond Persyn zijn al zeker van de komst van Kris Boeckmans, Preben Van Hecke, Tosh Van der Sande, de Italiaanse veteraan Davide Rebellin en de Engelse derny-kampioen Oliver Moors. Aan dit lijstje worden later nog namen toegevoegd.

Het dernyspektakel wordt op zaterdag 19 augustus al ingezet met een nieuwe dorpshappening op het Lodewijk De Vochtplein, een gentlemen-, kinder- en retrokoers op zondag en een kidsderny op maandagnamiddag.