“Zo veel warmte voor onze mensen, dat doet deugd”

Brecht -

Het jaarlijkse fietskamp van de volwassenen-werking van OC Clara Fey was opnieuw een topper. Dit keer trok de groep van 25 mensen met een beperking naar Sint-Katelijne-Waver. “Het is een speciale groep”, lacht begeleidster Britt Van Dijck. “Maar waar we ook komen, we worden overal met open armen ontvangen.”