Bonheiden / Rijmenam - MTC The Walkers ontstond 20 jaar geleden in café De Wandeling aan de Dijleweg. Huidig voorzitter Eddy Nys was meer dan 5 jaar uitbater van De Wandeling. Hij kocht toen zijn eerste Harley, twee jaar later was het eerste motortreffen een feit: een weekend vol zware motors en stevige rockmuziek.

Het motortreffen is inmiddels een vaste waarde in Rijmenam. Domein Sluyts, of het Kastanjebos, wordt drie dagen lang ingepalmd door de club die inmiddels 83 leden en evenveel ronkende motoren telt. “In ...