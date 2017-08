Trump waarschuwt: “Noord-Korea zou zeer, zeer zenuwachtig moeten zijn”

Brussel - De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag de verbale oorlog tegen Noord-Korea aangescherpt. Dat blijkt uit berichtgeving van meerdere Amerikaanse media.

“Noord-Korea zou zeer, zeer zenuwachtig moeten zijn indien het de VS iets zou aandoen”, aldus de bewoner van het Witte Huis. Trump suggereerde dat zijn eerdere waarschuwing aan Pyongyang “misschien niet hard genoeg was”. De Amerikaanse president porde Noord-Korea aan “de zaken in de hand te houden” of het land zal “in problemen raken zoals weinige landen daarvoor ooit in deze wereld zijn geweest”.

Trump voegde eraan toe dat China in de zaak “nog veel meer kan doen”.