Red Lions sluiten EK-voorbereiding af met tweede zege tegen India

De Belgische hockeymannen (FIH-5) hebben donderdagavond hun tweede oefenwedstrijd tegen India, die kadert in de voorbereiding op het EK hockey in Amsterdam (19-27 augustus), gewonnen. Op de terreinen van Braxgata HC in Boom versloegen de Red Lions India (FIH-6) met 3-1.

De bezoekers kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Armaan (4.), maar nog voor de rust bogen de Belgen de achterstand om. Amaury Keusters (10.), Loïck Luypaert (21., penaltycorner) en Victor Wegnez (30.) zorgden voor de 3-1 rust- en eindstand. Tussendoor hield doelman Vincent Vanasch de Red Lions met enkele puike reddingen recht.

Ook woensdagavond al was België een maatje te sterk voor de Indiase hockeymannen. Dankzij Tom Boon werd het toen 1-0.

Op het EK spelen de Belgen hun eerste wedstrijd in groep A op 19 augustus tegen Oostenrijk (FIH-22). Daarna spelen ze op 21 augustus tegen thuisland Nederland (FIH-4), om vervolgens de groepsfase af te sluiten tegen Spanje (FIH-9) op 23 augustus. De beste twee teams per poule plaatsen zich voor de halve finales. Op het vorige EK in 2015 in Londen overleefden de Red Lions de groepsfase niet. Ze eindigden toen op de vijfde plaats.