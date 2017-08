Maanrock zkt talent

Mechelen - Maanrock wil jong talent kansen geven. Daarom start het muziekfestival deze zomer met een vrij podium. Op vrijdag 25 augustus kan je je kunsten tonen op de Botermarkt. “Het wordt een bijzondere ervaring”, zegt organisator Kristof Calvo.

Maanrock heeft heel wat op het programma staan. Er is uiteraard veel muziek, maar ook dans, animatie en theater krijgen een plekje op het grootste gratis festival van Vlaanderen. Daarnaast vergeet de organisatie ook jong Mechels talent niet. Want na de Maanrockrally, de DJ-rally en de Jazzcontest lanceert Maanrock nu ook een vrij podium.

“Er zijn zo veel getalenteerde mensen in Mechelen dat we hen volop willen laten experimenteren”, zegt Kristof Calvo, voorzitter van organisator mmMechelen Feest. “Met het vrij podium op de Botermarkt tijdens de eerste dag van Maanrock kan iedereen die muziek maakt of een ‘spoken word talent’ is zich tonen. Het wordt een bijzondere ervaring. Zowel voor de artiest, als voor het publiek.”

Het vrij podium wordt georganiseerd in samenwerking met Laaghangend Fruit, Café Malvine en Mechelen Talentenfabriek. “Het is belangrijk dat cultuur voldoende aandacht krijgt op Maanrock”, vertelt schepen van Cultuur Björn ­Siffer (Groen). “Door deze samenwerking krijgt artistiek talent de kans om zich te tonen aan het publiek.”

“Café Malvine wil ontluikend talent kansen geven. Daarom willen we hen ook tijdens Maanrock in het zonnetje zetten. Dat kan perfect via dit vrij podium”, zegt Ward ­Bosmans van Café Malvine. Tom Kestens van Laaghangend Fruit vult aan: “Hoe vrijer een podium, hoe groter de kans dat artiesten er onverwachte dingen gaan doen. Maanrock kiest voluit voor zo’n podium, waar niks moet, maar alles mag.”

Ben jij een muzikaal talent of een woordkunstenaar? Schrijf je dan zeker in voor het vrij podium van Maanrock via info@dezomerisvanmechelen.be.