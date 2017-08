Pleintjes krijgen nieuwe speeltuigen

Rijkevorsel - Het aantal speelpleintjes in Rijkevorsel wordt uitgebreid met twee nieuwe plaatsen. Die komen in het parkje van de Varenvelden en in de verkaveling Heibraak.

In de Varenvelden kunnen kinderen zich uitleven op een hindernissenparcours, een schommel en een kabelbaan. In de Heibraak wordt een combinatietoestel geplaatst dat speelkansen biedt voor groot en klein. Het speelterrein in Vuurdoorn krijgt een opknapbeurt. Daar wordt het oude touwenparcours vervangen door een hindernissenparcours. De speeltoestellen moeten eerst nog officieel gecontroleerd en goedgekeurd worden door IOK.