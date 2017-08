Borsbeek / Bornem -

Twee mannen zitten in de cel omdat ze meermaals een grote lading voedingswaren hebben gestolen bij Solucious, een groothandel in food- en non-foodproducten in Bornem. Omdat een van de betrokkenen werkzaam was bij het bedrijf, beschikte hij over een badge en geraakte hij ongestoord binnen.