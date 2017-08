Duvel bouwt nieuwe waterzuivering

Puurs - De verwachte productiestijging bij Duvel Moortgat betekent ook een toename in de hoeveelheid te behandelen afvalwater. Omdat de huidige installatie hier niet op voorzien is, komt er een nieuwe waterzuivering.

Moortgat heeft al een performante zuivering waarbij het afvalwater van de brouwerij heel wat fasen doorloopt vooraleer het opnieuw geloosd wordt. De micro-organismen die instaan voor een belangrijk deel van de zuivering zorgen daarbij voor een aangroei van het slibvolume. Daarom werd er ook een centrifuge voorzien waar het slib wordt ingedikt alvorens het de brouwerij verlaat als bodemverbeteraar.

Moortgat vroeg voor de nieuwe waterzuivering en de uitbreiding een omgevingsvergunning klasse I aan. Het gaat om het lozen van bedrijfsafvalwater via een waterzuivering in de Meerloop, zo’n 120 kubieke meter per uur.

Het openbaar onderzoek is inmiddels gestart en loopt nog tot 2 september. “De gemeente heeft na het openbaar onderzoek nog twintig dagen de tijd om een advies te geven. De uiteindelijke beslissing ligt bij de provincie”, zegt milieuverantwoordelijke François Siebens. De brouwerij heeft de buren die binnen een straal van 100 meter van de brouwerij wonen al een brief gestuurd. Siebens benadrukt ook dat de opslag van gevaarlijke stoffen identiek hetzelfde blijft als voorheen.

Het dossier is online raadpleegbaar of in te kijken bij de milieudienst van de gemeente.