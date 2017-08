Sloop dreigt voor villa

Vosselaar - Buurtbewoners van de Antwerpsesteenweg in Vosselaar zijn gestart met een petitie tegen een nieuw bouwproject. Een projectontwikkelaar wil een villa uit de jaren 30 slopen en een appartementsgebouw plaatsen.

Een projectontwikkelaar heeft een bouwvergunning aangevraagd voor het slopen van een bestaande woning op de Antwerpsesteenweg in Vosselaar en het bouwen van een appartementsgebouw met zeventien woningen en een ondergrondse parkeergarage. Het gaat om het voormalige huis van wijlen meester Stan Nuyens. Die was jarenlang schoolhoofd en ook een bekend schilder in de gemeente. Stan Nuyens overleed in 2007 op 99-jarige leeftijd. Bert Hesse, die tegenover het perceel woont, startte een online petitie tegen het bouwproject op de hoek van de Antwerpsesteenweg, Molenstraat en Kerkstraat.

“Het huis is niet beschermd maar is wel een icoon in Vosselaar. Jaren geleden wilde ik zelf de villa van Stan Nuyens kopen, maar dat wilde hij niet, net omdat hij vreesde dat het gebouw zou worden afgebroken”, legt Bert Hesse uit. “Het geplande appartementsgebouw met drie verdiepingen dat bijna het hele perceel inpalmt, past niet in het straatbeeld en in de omgeving. Het kruispunt met de Molenstraat is nu al druk genoeg en de fietsers in de achterliggende Kerkstraat lopen nog meer risico om te worden aangereden. Dit project zou een verdere verstedelijking van de Antwerpsesteenweg betekenen, wat ten koste gaat van het groen en de leefbaarheid.”

Veertig handtekeningen

De online petitie telde donderdag al meer dan veertig handtekeningen. De ondertekenaars vinden het jammer dat de groene toegang naar Vosselaar zou verdwijnen en vrezen voor extra verkeersdruk in de Kerkstraat. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met vrijdag 18 augustus. Daarna neemt het schepencollege een beslissing.