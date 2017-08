Lille / Wechelderzande - De omgeving van het Hof d'Intere in Wechelderzande (Lille) staat vanaf dit weekend weer in het teken van het kunst-project De Zomer van Wechel. Dat gaat zondag ook gepaard met een schilderswandeling.

Voor het zestiende jaar op rij strijken kunstenaars tijdens de tweede helft van augustus neer in en rond het statige Hof d’Intere in het centrum van Wechelderzande. De Zomer van Wechel is intussen uitgegroeid ...