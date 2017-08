Vijftig jaar Aktie Retiebaan

Kasterlee - De handelaars van de Retiesebaan in Kasterlee presenteren van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 augustus de vijftigste braderie Aktie Retiebaan. Clem Noyens en Jef Smets blikken terug.

Clem Noyens (77) van Spar en Jef Smets (75) van de gelijknamige electrozaak waren er in 1968 ook bij, toen de eerste Aktie Retiebaan werd georganiseerd. “We hadden gezien dat onder andere in Herenthout en in de Geelse Nieuwstraat een braderij werd opgezet als een nieuwe commerciële attractie”, herinnert Clem Noyens zich. “Dat kunnen wij ook”, zegden de middenstanders – van bankdirecteur tot bakker en cafébaas – langs de weg van Kasterlee naar Retie, en in augustus 1968 barstte de eerste Aktie Retiebaan los.

Vanaf de eerste editie combineerden de handelaars van de Retiesebaan commerciële acties met animatie. Ooit liepen er olifanten en kamelen over straat én werden er paardjes en auto’s verloot. Jef Smets: “Vanuit alle Kastelse gehuchten kwamen mensen naar Aktie Retiebaan Soms stonden er tot honderd klanten in de winkel. Waarom we het geen Actie Retiesebaan noemen? Hmmm... Retiebaan klinkt korter en beter, hé.” Voor de vijftigste braderij rekenen de handelaars opnieuw op goed weer, maar ook niet te heet”, hopen Jef en Clem. De Retiesebaan is op zondag 13 en dinsdag 15 augustus verkeersvrij van 13 tot 21u.