Zes nieuwe programma’s maar vooral vaste waarden in najaar Eén

Met zes nieuwe programma’s gaat Eén het najaar in. De VRT-zender teert wel vooral op vaste waarden en bouwt verder op succesreeksen. “Het verhaal waar we twee jaar geleden aan begonnen zijn, waarbij we heel hard hebben ingezet op primetime, werkt goed”, zegt netmanager Olivier Goris bij de voorstelling van de najaarsprogrammatie. “Daar gaan we mee verder.”

Goris blikt tevreden terug op het voorjaar. Eén bereikte 4,5 miljoen Vlamingen, of 75,3 procent, en het marktaandeel van de zender bleef stabiel. “Dat is fijn om te zien”, zegt de netmanager. “En het zegt ook wel iets. Door het grote aanbod aan andere platformen wordt het einde van de tv al een tijdlang aangekondigd, maar in Vlaanderen zien we dus een veel genuanceerder beeld.”

Voor het najaar komt Eén met zes nieuwe programma’s opdraven. De fictiereeks ‘Tytgat Chocolat’ - “niet alleen een romcom, maar ook een roadmovie” - zal vanaf 10 september iedere zondag te bekijken zijn en volgt de inpakkers van een gelijknamige chocoladefabriek. Later op het najaar volgt de psychologische thrillerreeks ‘Tabula Rasa’ met Veerle Baetens. Zij is als Mie D’Haeze de spilfiguur in een verdwijningszaak, maar lijdt aan geheugenverlies.

Wat de non-fictie betreft, keert Arnout Houben terug met een nieuw historisch reisprogramma op maandag. Deze keer geen Eerste of Tweede Wereldoorlog, maar wel acht “vergeten Belgen die ooit het grote avontuur hebben opgezocht”. Aan de hand van hun dagboek reist Houben in ‘De helden van Arnout’ in hun voetsporen. Hij volgt onder andere een missionaris die op bezoek ging bij de Plathoofdindianen in de Rocky Mountains en een soldaat van Napoleon de meevocht in de slag om Moskou.

Bij ‘Het Gezin’ krijgen we later in het najaar - via vaste camera’s in het huis en de wagen - een inkijk in het leven van acht Vlaamse gezinnen. Eric Goens maakt dan weer zijn opwachting met de achtdelige docureeks ‘Bargoens’, waarin hij een aantal figuren volgt die “op een of andere manier een gevecht aan het leveren zijn”. ‘Voor de leeuwen’ brengt ons op donderdag een nieuwe generatie van komisch talent die, onder leiding van presentator Bart Peeters en een wekelijkse gast, een reeks uitdagingen moet aangaan.

Naast een handvol nieuwe titels, pompt VRT ook nog een aantal programma’s nieuw leven in. Meest opvallend is de terugkeer van het muziekprogramma ‘Steracteur Sterartiest’, elf jaar nadat het eerste seizoen op antenne kwam.

Het quizprogramma ‘Twee tot de zesde macht’ van Bart De Pauw maakt, na er een jaartje tussenuit te zijn geweest, zijn wederopstanding op zondag met een nieuw decor en een breder aanbod bv’s. Daarnaast wordt ook nog de succesreeks ‘Van vlees en bloed’ uit 2009 rond de slagersfamilie Vangenechten dit najaar van onder het stof gehaald. Daarnaast krijgen een aantal nieuwe reeksen een vervolg: ‘Spoed 24/7’, ‘Buurman, wat doet u nu? ‘, ‘Weg zijn wij’ en ‘De Club’.

Olivier Goris lichtte ook al een tipje van de sluier wat het begin van 2018 betreft. Dan mogen we ons verwachten aan onder meer het tweede seizoen van de spannende fictiereeks ‘Salamander’, gaat Saartje Vandendriessche een reeks uitdagingen aan in ‘Op de man af’ en volgen we de Antwerpse wetsdienaars in ‘Politie 24/7’.