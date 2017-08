Dovo brengt obus uit WOI tot ontploffing op site naast kanaal

Puurs / Ruisbroek - Dovo, de ontmijningsdienst van het leger, heeft donderdag een obus tot ontploffing gebracht naast het kanaal. De obus was gevonden in het slib bij een bedrijf in de buurt.

De obus moet eigenlijk zijn opgevist in Kapelle-op-den-Bos. “Daar vonden donderdag baggerwerken plaats in het kanaal. In het slib moet een obus uit de Eerste Wereldoorlog hebben gezeten. Het slib is met een vrachtwagen naar het bedrijf SRC in Ruisbroek gebracht, waar de baggerspecie wordt verwerkt. In een zeefinstallatie werd het tuig aangetroffen”, zegt Lorie Cuypers van de gemeente Puurs.

De politie werd erbij gehaald en die lichtte op haar beurt Dovo in om de obus te komen bekijken. “Er is preventief een veiligheidsperimeter rond het tuig ingesteld maar die was niet van die aard dat er bedrijven moesten worden ontruimd. Dovo heeft wel beslist om de obus ter plaatse tot ontploffing te brengen. Dat was perfect mogelijk op de site omdat er veel grond en zand aanwezig was. En dat is gebeurd rond vijf uur.”

Het is al de derde keer op vier maanden tijd dat er in Ruisbroek een obus wordt aangetroffen.