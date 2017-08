Bezoek de samentuin aan de Quarantainestallen

Essen - Op zaterdag 12 augustus zetten de tuinders van de Samentuin tegenover de Quarantainestallen hun tuintje open voor het grote publiek. Bezoekers krijgen een rondleiding en leren er alles over ecologisch tuinieren.

Sinds 2014 heeft de gemeente Essen een samentuin, gelegen tegenover de quarantainestallen. In de samentuin zijn 44 tuinen van 50 vierkante meter. ‘Samen’ staat voor diversiteit en voor ‘samen doen’. Elke tuinier heeft een eigen perceeltje. Zo kan ieder zijn eigen gezonde groenten telen. De gemeenschappelijke delen en de serre beheren de tuinders samen. Belangrijk is dat er ecologisch getuinierd wordt. Dat wil onder andere zeggen geen gebruik van pesticiden, het toepassen van wisselteelt en het composteren van tuinafval.

Iedereen is welkom in de samentuin op 12 augustus 2017 van 10 tot 15u om de tuinen te bewonderen. Je kan deelnemen aan een rondleiding met een van de samentuinders en alles leren over ecologisch tuinieren. Gewoon de sfeer komen opsnuiven of proeven van een hapje en een drankje kan ook. De kinderen kunnen er spelen in de wilgentenenhut.

Samentuin Essen, Hemelrijk 77, Essen