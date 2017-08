De kracht van eigen kweek in restaurant Condacum

Antwerpen / Kontich - Op een haar na was Yvan Janssens van restaurant Condacum groentekok van het jaar. Hij kreeg wel de prijs voor de meeste groenten en fruit op het bord, een pluim voor de nieuwe stijl van deze brasserie met restaurantallures.

Yves Janssens’ passie voor groenten was er niet meteen. Als jonge kok leerde hij bij in diverse restaurants, tot zelfs in het allereerste ‘mijn restaurant’, Matisse. Na dat avontuur kon hij zich inkopen in Condacum, een zaak die drie jaar later compleet van hem werd.

Maar het pad liep niet over rozen. “Na het invoeren van de witte kassa zag het even niet goed uit. We hadden een goede omzet, maar amper winst. Maar ik wilde niet af van ons concept: een laagdrempelige taverne met restaurantallures, met een schappelijke prijs voor topkwaliteit.”

“Toen heeft de tuin ons gered. De eerste groenten van eigen kweek brachten we in een weekend op alle tafels. De mensen waren uitzonderlijk lovend, en voor ons was het een nieuwe start. We moesten de klanten wel bijbrengen dat er geen tomaten meer zijn in oktober en dat de combinatie december en aardbeien een vloek is. Dat ging niet altijd even makkelijk.”