De ‘Hot Water Challenge’: nieuwe trend bij kinderen is levensgevaarlijk, al één 8-jarig meisje gestorven

Een nieuwe trend via sociale media is zich razendsnel aan het verspreiden onder jonge kinderen. Maar de ‘Hot Water Challenge’ is levensgevaarlijk en raakt slachtoffers die niets met de “uitdaging” te maken willen hebben. Eén 8-jarig meisje uit de Amerikaanse staat Florida is zo gestorven aan de gevolgen van de stunt.

Na de ‘Blue Whale Challenge’ en de ‘Fire Challenge’ wagen tieners zich op het internet aan een nieuwe levensgevaarlijke hype. Geïnspireerd door enkele YouTube-filmpjes verspreidt de ‘Hot Water Challenge’ zich als een lopend vuurtje. Daarin is het de bedoeling dat je een emmer met heet water neemt en die over een nietsvermoedend vriend(innet)je gooit. Een variant van de challenge laat kinderen kokend water voorschotelen aan hun kameraden, die het dan onbewust opdrinken. Met verschrikkelijke brandwonden als gevolg.

Ouders willen waarschuwen

De ouders van drie getroffen kinderen bundelen nu hun krachten om de boodschap te verspreiden. “Velen van ons denken dat onze kleinsten onschuldig zijn. Voor ons is het totaal onlogisch, zo’n challenge, maar zij dagen elkaar uit en zijn er wel degelijk mee bezig. Wuif het niet weg, praat over deze ‘challenges’. Waarschuw hen voor de consequenties. Leg hen uit hoe verschrikkelijk het is”, klinkt het op een GoFundMe-pagina die is opgericht, nadat een 8-jarig meisje overleed.

Het kleine meisje, Ki’ari Pope uit de Amerikaanse staat Florida, stierf begin juli nadat haar nichtje haar kokend water liet drinken via een rietje. Ze kreeg verschrikkelijke brandwonden in haar keel en mond, waarna ze ademhalingsproblemen kreeg. De nacht dat ze stierf, vertelde ze haar ouders “dat ze geen lucht kreeg”. Ze verloor het bewustzijn en stierf.

Ook een 11-jarig meisje Jamoneisha Merritt uit New York raakte maandag levensgevaarlijk verbrand, omdat haar vrienden kokend water over haar gezicht gooide terwijl ze sliep. Eerder in juli werd ook de 10-jarige Wesley Smith een slachtoffer, nadat zijn stiefbroertje de uitdaging wou aangaan en kokend water over hem heen gooide.