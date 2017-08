Fans Beerschot Wilrijk massaal naar het Lisp

In de Proximus League staat dit weekend de tweede speeldag van de eerste periode op het programma. Het is ook de eerste uitmatch voor de Beerschot Wilrijk-fans die zondag massaal naar Lier trekken.

Met maximum twintig genummerde supportersbussen en een correct ingevulde namenlijst van alle inzittenden zijn de voorschriften streng voor Lierse - Beerschot Wilrijk. “Het zorgde de voorbije weken voor een zoektocht naar vrije bussen, het nodige geloop, gemail, telefoontjes en andere vergaderingen”, meldt Beerschot Wilrijk. “Maar kijk, vier dagen voor de regionale derby op het Lisp kan Beerschot Wilrijk met de nodige fierheid melden dat we op volle supporterssterkte naar het Lisp trekken. Want het maximum contingent is bereikt. Vol is vol, op is op!”