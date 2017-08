Eiercrisis: huiszoekingen uitgevoerd op drie plaatsen in de Kempen

In het kader van de fipronil-crisis is de federale politie donderdagochtend binnengevallen bij drie bedrijven in de Kempen. Er zijn ook huiszoekingen in Oost-Vlaanderen en in Nederland uitgevoerd. Verschillende acties zijn nog aan de gang. “Van zodra het onderzoek dit toelaat, volgt er een persmededeling”, laat het Antwerpse parket weten.

In de Kempen viel de politie donderdagvoormiddag binnen op adressen in Arendonk, Weelde en Kasterlee. Het gaat om desinfecteerbedrijven die het insecticide firponil zouden gebruikt hebben en gelinkt zijn aan schoonmaakfirma Poultry-Vision in Weelde (Ravels).

Eerder vandaag kondigden de regeringen en ministers nog aan een taskforce op te richten die moet bekijken wat voor steunmaatregelen er mogelijk zijn voor getroffen bedrijven.

6.000 liter

In het onderzoek naar de fipronil-crisis stootten speurders op 1 augustus aan de grens in Baarle-Hertog op een loods, waar ze 6.000 liter fipronil (een middel tegen luizen) aantroffen. De loods behoort toe aan Patrick R., zaakvoerder van Poultry-Vision, een firma die reinigingsmiddelen levert aan pluimveebedrijven en waar op 19 juli al een huiszoeking werd uitgevoerd.

Voor de speurders is het inmiddels zo klaar als een klontje dat de fipronil al in het stalreinigingsproduct Dega-16 zat, toen desinfecteerbedrijven het in België en in Nederland (bij het Nederlandse bedrijf Chickfriend) aankochten. Het gerecht denkt dat de fipronil bij Poultry-Vision aan het reinigingsmiddel werd toegevoegd, maar zaakvoerder R. ontkent dat.

Firponil mag gebruikt worden op katten en honden maar niet op pluimvee. Bij hoge dosissen fipronil zijn misselijkheid, overgeven, buikpijn of duizeligheid de symptomen. De stof is niet kankerverwekkend, maar op lange termijn beschadigt het middel de lever, schildklier en zenuwstelsel.