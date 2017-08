Thuis blikt belangrijke opnames in op Heistse berg

Heist-op-den-Berg - Aan en in de oude dekenij in Heist-op-den-Berg worden vandaag volop opnames gemaakt voor de Vlaamse televisiesoap Thuis. In de voormiddag werden de buitenshots ingeblikt, deze namiddag verhuizen de acteurs nog naar binnen. Wat er zich precies op de Heistse berg afspeelt, blijft een raadsel tot in het najaar, wanneer de aflevering op tv komt.

De opnames verliepen donderdag in het grootste geheim. 's Ochtends werden op het Kerkplein herashekken met daartegen zwarte doeken geplaatst om kijklustige fans op een afstand te houden. Ook aan de voet van de berg werd de doorgang naar het gemeentehuis afgesloten. "We trachten onze intrede altijd zo geruisloos mogelijk te maken", vertelt producer Hans Roggen van Thuis. "In de voormiddag daagden er nog niet veel kijklustigen op. Mogelijk zit het wat miezerige weer daar voor iets tussen, maar voor onze opnames vormt dat geen probleem."

Over de inhoud van de in Heist gefilmde scènes kan Roggen nog niets kwijt. Enkele fans die toch opdaagden, hebben zo hun eigen theoriëen. "Volgens ons gaan Judith en Tom trouwen, ofwel Nancy en Dieter", denken broer en zus Nette (15) en Dauwe (12) Nijs. Allebei zijn ze fans van het eerste uur en hadden ze gehoopt een glimp op te vangen van de acteurs. Of ze trots zijn dat de opnames nu in hun thuisgemeente gebeuren? "Toch wel een beetje", lacht Nette. "We hebben Familie hier al op bezoek gehad, dus Thuis mocht zeker niet achterblijven."