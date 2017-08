“Brad Pitt en Angelina Jolie gaan niet langer scheiden, maar zijn klaar om hun hereniging aan te kondigen”

Het beeld van de perfecte liefde spatte uiteen, toen Brad Pitt en Angelina Jolie in 2016 besloten een punt te zetten achter hun 12-jarig huwelijk. Brangelina was niet meer. Nu schrijft showbizzsite Us Weekly dat de twee geen plannen meer hebben om te scheiden en weldra hun hereniging bekend gaan maken.

“De scheiding is van tafel”, zo durft de anonieme bron te beweren tegen de redactie van Us Weekly. “Ze hebben hun huwelijk zelfs nooit laten ontbinden of de procedure daarvoor in gang gezet. Er is niemand in hun omgeving die denkt dat het er nog van gaat komen. Integendeel.” De geruchten zijn nog niet officieel bevestigd.

Toch verbaast dat heel wat mensen, want Angelina Jolie heeft nog maar pas haar intrek genomen met haar zes kinderen in een riante villa in Los Angeles. In een recent interview met Vanity Fair vertelde ze wel dat haar familie het allerbelangrijkste is en dat Brad net dezelfde prioriteiten heeft. Ik probeer nu alles te doen om onze familie hecht bij elkaar te houden. We geven nog altijd om elkaar en we werken allebei naar dat doel toe”, klonk het destijds.