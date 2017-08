Donald Trump-kip duikt op aan het Witte Huis

Toeristen die woensdag het Witte Huis in Washington gingen bezoeken, keken verbaasd op. In het midden van hun zicht op het historische gebouw, tevens de woning van de Amerikaanse president, stond een plastic Donald Trump-kip. Inclusief gouden lokken, de typerende kuif en de kenmerkende handgebaren.

Een actie van protesteerders, zo blijkt. Taran Singh Bar, de actievoerder die de kip daar heeft losgelaten, vindt het hilarisch. Hij besteedde 1.100 euro aan de opgeblazen versie van de Trump-kip, die al eerder opdook als mascotte in verschillende acties tegen de president.

Met de kip wil hij de woordspeling in zijn slogan in de verf zetten: “Trump is too chicken to release his tax returns”, oftewel “Trump is zo bang als een kip om zijn belastingsaangifte vrij te geven”. “En dan heb ik het nog niet over hoe bang hij is van Poetin”, reageerde de man volgens verschillende Amerikaanse media.

Donald Trump zelf zag de opmerkelijke voorbijganger in het park voor het Witte Huis niet staan. Hij verblijft momenteel immers in zijn golfclub in Bedminster in de Amerikaanse staat New Jersey.

There's a giant inflatable Trump chicken behind the White House. pic.twitter.com/z41FJNAG6X — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) August 9, 2017