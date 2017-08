Als het tot een oorlog tussen de VS en Noord-Korea komt, dan zal die wellicht zo verlopen

De spanningen tussen Noord-Korea en de VS zijn nog nooit zo groot geweest. En hoe de Aziatische staat dreigt met een nucleaire aanval, hoe krachtiger de taal van Donald Trump. “Ze zullen vuur en furie over zich heen krijgen zoals de wereld het nog nooit heeft gezien”, klonk het dinsdag nog bij de Amerikaanse president. Maar welke opties liggen er nu op tafel? Is een oorlog tussen beide landen de beste optie? Of zijn er nog andere - meer diplomatieke - mogelijkheden?

1. Kan de VS niet gewoon proberen om een precisieaanval uit te voeren op Noord-Korea?

Die aanpak zal wellicht niet werken. De raketten en nucleaire voorzieningen van Noord-Korea liggen over het hele - bergachtige - land verspreid. De VS kan ze proberen te vernietigen door middel van precisieaanvallen. Maar als die aanvallen mislukken, is de kans groot dat Noord-Korea in een vlammende furie schiet. En dan zijn wellicht tien miljoen mensen in Seoel (de hoofdstad van Zuid-Korea, nvdr.), 38 miljoen mensen in de omgeving van Tokio en tienduizenden werknemers van Amerikaanse defensie kwetsbaar aan raketaanvallen - al dan niet met nucleaire koppen. En zelfs als Amerika erin slaagt om alle gevaarlijk oorlogsmateriaal weg te wissen, zal Seoel nog steeds kwetsbaar zijn voor aanvallen van Noord-Korea.

Foto: AFP

2. Waarom zou Kim Jong-un eigenlijk een nucleaire aanval uitvoeren?

“Zelfs een kleine tik van de VS zou voor Noord-Korea voldoende zijn om te antwoorden met grote oorlogsdaden. En daarbij zullen ze ongetwijfeld nucleaire wapens gebruiken”, zegt Jeffrey Lewis, directeur van het “East Asia nonproliferation”-programma aan de het Middlebury Institute of International Studies. Hoe dan ook zal de VS aan zowel Noord-Korea als China - een belangrijke handelspartner van Pyongyang - duidelijk moeten maken dat een precisieaanval van hun kant eerder beperkt zal blijven, en dat een nucleair antwoord bij voorkeur geen optie is.

3. Kan een nieuw regime in Noord-Korea dan een oplossing bieden?

Een nieuwe leider betekent nog niet zozeer dat de manier van denken zal veranderen in Noord-Korea. Tijdens zijn schooltijd in Zwitserland werd Kim Jong-un al een eerste keer blootgesteld aan de waarden van de Westerse wereld. Sommigen speculeren daarom dat hij misschien dan toch zijn land zal openzetten voor de wereld. Maar als Kim Jong-un opzij wordt geschoven, zal zijn entourage ook een stap opzij moeten zetten, waardoor het land in chaos zal terechtkomen. Buurland China vreest in dat geval een vluchtelingencrisis en bovendien heel wat Amerikaanse legertroepen in zijn land. Alleen al daarom zou het liever hebben dat het regime standhoudt.

Foto: AFP

4. Is een grote oorlog dan de enige en beste optie voor de Verenigde Staten?

Een volledige militaire invasie van de VS in Noord-Korea is wellicht de beste optie om snel grote kuis te houden in het oorlogsarsenaal van het land. Toch kan elk signaal van een mogelijke aanval, zoals het opstellen van Amerikaanse vuurtroepen of de mobilisering van zowel Zuid-Koreaanse als Japanse militairen, Noord-Korea al in een kramp doen schieten. De kans is groot dat ook China en Rusland dan bij het incident betrokken worden. “Al moet een oorlog bij voorkeur vermeden worden”, zegt John Delury, assistent-professor internationale studies aan de Yonsey Universiteit in Zuid-Korea. “Wanneer je eens een kosten-baten analyse maakt, zou het alleszins een waanzinnig slecht idee zijn.”

Foto: AFP

5. Met welk antwoord kan Noord-Korea over de brug komen?

De meest directe reactie die Noord-Korea kan geven, is wellicht een groot artillerievuur richting Seoel en omgeving. De Noord-Koreaanse oorlogsinstallaties, die aan de grens met Zuid-Korea opgesteld staan, kunnen alleszins sneller geactiveerd worden dan hun lucht - of marinetroepen. Bovendien kunnen ze grote ballistische raketten - met biologische, chemische of nucleaire capaciteit - afvuren die zowel Zuid-Korea, Japan of Amerikaanse legerbasissen kunnen raken. Die landen mogen dan wel raketafweersystemen hebben, toch kunnen ze niet garanderen dat ze élke aanval kunnen afweren. Japan is daarom alleszins gestart met het adviseren van zijn inwoners over wat ze eventueel kunnen doen bij een raketaanval. En in de VS zijn er zelfs firma’s actief die zogenaamde afweertenten proberen te slijten aan ongeruste burgers.

Foto: AFP

6. Wat zal de economische schade zijn als er een oorlog uitbreekt?

Het aandeel van Zuid-Korea in de wereldeconomie bedraagt ongeveer 1,9 procent. Grote bedrijven als Samsung Electronics of Hyundai hebben er hun thuisbasis. Maar als er oorlog uitbreekt op het schiereiland, kan dat in de regio en zelfs in de wereld een serieuze economische knik veroorzaken. En dan is er nog niet eens sprake van een nucleaire oorlog met Noord-Korea.

Op korte termijn zal er ook een stevige shock voelbaar zijn op de financiële markten. “De humanitaire en economische schade als gevolg van een nucleair conflict op het schiereiland zal dan enkel hersteld kunnen worden door een grote internationale samenwerking tussen de Europese Unie, China en de Verenigde Staten. Het zal bovendien ongeveer een tiental jaar duren om de economie opnieuw op te bouwen”, weet Rajiv Biswas, een economist bij IHS Markit.

7. Welke opties blijven er dan over?

Heel wat analisten zeggen dat het stilaan tijd wordt om gesprekken op te starten, alleen al om de situatie tussen de VS en Noord-Korea niet verder te laten escaleren. Het kan de moeite lonen om Noord-Korea te overtuigen om te stoppen met het bouwen van nucleaire wapens, aldus Lewis. Maar daarvoor zal het land wel enkele zaken in ruil willen. Het afbouwen van de Amerikaanse militaire oefeningen rond het schiereiland zou alvast één tegemoetkoming kunnen zijn. “Maar de enige realistische optie is een diplomatieke optie. Om de zaken te verzachten. En daarvoor zullen heel wat gesprekken nodig zijn”, besluit Delury.