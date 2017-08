Minister Tommelein in rolstoel na val op vakantie

“Ik had nochtans zeer goed opgelet tijdens het fietsen.” Dat mocht helaas niet baten voor Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). Tijdens zijn jaarlijkse fietsvakantie met vrienden, dit keer in de Dordogne, brak hij zijn hiel na een val van de trap.

“Ik was op weg naar boven met mijn handen vol”, vertelt hij. “Ik ben uitgegleden en mijn volle gewicht is op mijn linkerhiel terechtgekomen.” De minister moet nu tien dagen wachten tot de zwelling rond de breuk is afgenomen, daarna zal hij op 21 augustus in Oostende geopereerd worden. Er wacht hem een revalidatie van drie maanden. Hij zal zich de komende weken vooral in een rolstoel en op krukken moeten voortbewegen.