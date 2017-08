Nu al 216 Belgische IS-aanhangers veroordeeld

Er zijn in ons land al 216 Belgische IS-aanhangers veroordeeld, zo blijkt uit nieuwe cijfers. N-VA wil dat de Belgische nationaliteit van jihadisten meteen kan worden afgenomen, zoals in Nederland en Groot-Brittannië sinds kort het geval is. CD&V-minister van Justitie Koen Geens is tegen. Hij vindt ons huidig vervolgingssysteem voldoende.

In verschillende Europese landen weerklinkt het terreuralarm nu het rijk van IS in Irak en Syrië aan het instorten is en gevreesd wordt dat terugkerende militanten hier aanslagen plegen.

Onlangs raakte bekend dat Groot-Brittannië al van meer dan 150 jihadisten en criminelen hun nationaliteit heeft afgenomen, waardoor zij niet meer legaal naar het land kunnen terugkeren of er verblijven. De intrekking gebeurt door de minister van Binnenlandse Zaken en kan ook zonder een veroordeling.

Ook in Nederland is het sinds kort mogelijk om de nationaliteit af te pakken van Nederlandse jihadisten met een dubbele nationaliteit (een land mag niet iemand stateloos maken) zonder dat ze veroordeeld zijn.

Bij ons vindt de N-VA de huidige aanpak niet ver genoeg gaan. De partij wil dat iemand met dubbele nationaliteit die veroordeeld wordt voor een terreurmisdrijf zijn Belgische nationaliteit verliest. Volgens het wetsvoorstel dat de N-VA daarvoor heeft ingediend, moet dat zelfs automatisch gebeuren. Vandaag kan intrekking van de nationaliteit alleen bij wie minstens vijf jaar cel heeft gekregen. Dat is bij vier terroristen al gebeurd.