Wie alleenstaand is, heeft 50% meer kans om voor zijn 70ste te sterven

Wie alleen is, heeft 50% meer kans dan een sociaal iemand om voor zijn zeventigste te sterven. Een alleenstaande heeft ook 32% meer kans op een beroerte en 29% meer kans op een hartaanval. Dat blijkt uit twee overkoepelende analyses van 218 studies, waarbij wetenschappers de effecten bij vier miljoen mensen bestudeerden.

De Amerikaanse wetenschappers hebben het over een “wereldwijde epidemie”, die net zo’n grote risicofactor voor onze gezondheid vormt als obesitas. “Het fenomeen zal ook alleen maar toenemen, omdat de wereldbevolking ouder wordt”, zegt hoofdonderzoeker Julianne Holt-Lunstad.

Ook psychiater Dirk De Wachter waarschuwt voor de gevaren van eenzaamheid. “Onder de mensen komen is dan ook net zo belangrijk als eten en drinken”, zegt De Wachter. “Als dat wegvalt, raakt dat ons lichaam en onze geest. Alleenstaanden blijken zich doorgaans minder goed te verzorgen, minder te sporten, meer te roken en minder gezond te eten. Het gevolg is dat ze vatbaarder zijn voor bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of een te hoge cholesterol. Wie alleen is, heeft ook geen partner die als spiegel kan functioneren en die zegt: ‘hoe is het met je?’ of ‘scheelt er iets?’ Dat kan ervoor zorgen dat kwaaltjes minder snel worden ontdekt bij iemand die alleen is.”

Altijd online, toch alleen

Opvallend: uit eerder onderzoek van VRT Nieuws blijkt dat het net de jongeren zijn – tussen 18 en 25 jaar – die zich het meest eenzaam voelen. Het blijft dus zeker niet beperkt tot ouderen. Vier op de vijf jongeren voelen zich soms alleen, 1 op 42 jongeren zegt voortdurend eenzaam te zijn.

“Dat is een paradox: we zijn nog nooit zo geconnecteerd geweest met elkaar. Via Facebook, Twitter of e-mail. We hebben online duizenden vrienden, maar we zien ze wel nooit. We beschikken over moderne communicatiemiddelen die net uitblinken om mensen op afstand houden. Een sms’je met de vraag ‘hoe is het?’ is snel gestuurd, maar je hoeft daarmee die persoon niet in het echt te zien”, zegt De Wachter. “Onze maatschappij dreigt zo minder de nadruk te leggen op samenhorigheid. Zelfs in een relatie. De partner dient om je eigen plezier te voeden, minder om samen dingen te doen. Eenzaamheid dreigt daarom de belangrijkste ziekte te worden van de nieuwe tijd.”