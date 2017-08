Dansen onder de regenboog van café Den Draak

Liesbeth De Smet en Hannes Peeters van café Den Draak. “Na tien jaar is dit feest groter dan ooit. Nog nooit zal de parade op zaterdag zo veel deelnemers geteld hebben: van horecazaken tot sportclubs, iedereen doet mee. En dat is geweldig, want de Pride wil zo veel mogelijk mensen bereiken.” Foto: Dirk Kerstens