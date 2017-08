Nieuwe fiets voor Flor is besteld nadat crowdfundingactie 10.000 euro oplevert

Turnhout - Jan Godrie heeft het geld voor een fiets voor Flor Mys, een jongen met een handicap wiens aangepaste tandem was gestolen, binnen. De actie leverde 10.000 euro op. Ook twee andere goede doelen profiteren mee.

Flor Mys uit Turnhout is 11 en heeft een handicap. Daarom rijdt hij met een aangepaste fiets, een tandem die 8.200 euro kost. Die speciale, elektrische fiets werd op 19 juli uit de fietsenstalling van Plopsaland in De Panne gestolen.

De familie zat in zak en as, maar Flors peter, Jan Godrie, stelde een website samen en startte een crowdfundingactie om te sparen voor een nieuwe tandem.

Veel solidariteit

Het vereiste bedrag is drie weken later al behaald. “We hebben 10.000 euro verzameld”, zegt de trotse oom. “De actie wordt nu stopgezet. De nieuwe tandem is besteld. Omdat de onderdelen op maat van Flor moeten worden gemaakt, duurt het nog wel enkele weken voor we de fiets kunnen ophalen. Er bleef nog 1.800 euro over. Dat betekent dat we zowel het Vakantiehuis Fabiola als Het Huispaleis, twee goede doelen, 900 euro kunnen schenken.”

Jan Godrie staat versteld van de vele fijne reacties die hij heeft gekregen. “Het ging lang niet alleen om vrienden en familieleden. Tal van mensen die ik van haar noch pluim ken, hebben geld gestort. Vaak ging dat uiteraard om kleine bedragen, maar er was ook één man die liet weten dat het voorval hem zo had aangegrepen, dat hij duizend euro zou storten. En effectief, dat bedrag stond enkele dagen later ook op de rekening. Het is hartverwarmend dat er nog zo veel mensen zijn die willen helpen.”

Voor Flor is het belangrijk dat hij weer kan fietsen in de buitenlucht. Die lichaamsbeweging heeft hij nodig.