Club Africain houdt transfer van Ghandri naar Antwerp tegen

De transfer van Nader Ghandri naar Antwerp staat op de helling. De middenvelder traint al mee op de Bosuil, maar volgens Ghandri zelf heeft zijn Tunesische werkgever Club Africain de deal afgeblazen.

De makelaar van Ghandri vertelde aan een Tunesische radiozender dat er een akkoord was op clubniveau over een onmiddellijke betaling van 200.000 euro en nog eens 100.000 euro in december, plus 10 procent op een eventuele doorverkoop. Maar plots wil Club Africain de volle 300.000 euro onmiddellijk krijgen.

Ghandri hoopt dat er alsnog een akkoord uit de bus komt. Hij claimt dat hij al drie maanden geen salaris heeft gekregen en van plan is zijn vrijheid aan te vragen bij de FIFA.

Ook met de overgang van Moustapha Sall lijkt niet alles in orde te zijn. Hij moet nog administratieve zaken regelen en ontbrak ook gisteren weer op training.